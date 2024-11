Voetbalfan toont borsten voor heel stadion: “Is dat écht nodig?!” (video)

Er is ophef ontstaan over een supporter die haar boezem flasht tijdens een voetbalwedstrijd. “Er zijn daar ouders met hun kinderen”, klinkt het verontwaardigd in de reacties.

Afgelopen woensdag speelden Colombia en Ecuador tegen elkaar in de kwalificatieronde voor het WK van 2026. De wedstrijd vond plaats in het Estadio Metropolitano Roberto Meléndez in de Colombiaanse stad Barranquilla. Een thuismatch dus voor Colombia, dat al vroeg in de match 0-1 achter kwam, wat tevens de eindstand werd. Dat zorgde blijkbaar voor heel wat frustratie bij een vrouwelijke fan. Op videobeelden is te zien hoe ze uit het niets haar T-shirt omhoog trekt en haar borsten toont aan duizenden supporters.

Kritiek

Het fragment werd gedeeld op TikTok, waar het al bijna 70 miljoen keer bekeken werd. De meesten vinden het gedrag van de vrouw ongepast. “Wat is eigenlijk het nut daarvan?”, “Een gebrek aan opvoeding, geen respect meer”, “Is dat écht nodig?!”, en “Ongepast! Er zijn daar ouders met hun kinderen”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok