Poetin gaat om DEZE bizarre reden niet naar G20 in Bali

De Russische president Vladimir Poetin gaat volgende week niet naar de G20 in Bali. En daar heeft hij een wel heel bijzondere reden voor… Poetin is bang dat hij een klets in zijn gezicht zal krijgen!

Spionnen hebben Poetin ingefluisterd dat één van de andere regeringsleiders die op de top aanwezig zal zijn, Poetin een klap in het gezicht wil geven. Althans, dat claimt het Telegram-kanaal General SVR toch. De regeringsleider die de klap wil uitdelen zou een persoonlijke meeting met Poetin willen. «Poetin wil het risico niet nemen dat hij in zijn hemd gezet zal worden en blijft daarom weg», aldus het Telegram-kanaal. Bovendien zou de Russische president een aanslag op zijn leven vrezen.

De claims kunnen niet bevestigd worden, maar General SVR was volgens Metro UK één van de eerste kanalen die rapporteerde over de mobilisatie van Russische troepen.

Virtueel

«Het programma van president Poetin wordt momenteel nog opgesteld, mogelijk zal hij wel virtueel deelnemen», verklaarde Joelia Tomskaja, hoofd protocol bij de Russische ambassade in Indonesië.

De jaarlijkse bijeenkomst van de groep van grote geïndustrialiseerde en opkomende landen (G20) vindt plaats op 15 en 16 november op het Indonesische vakantie-eiland Bali. Het was tot nu toe onduidelijk of Poetin fysiek of virtueel present zou tekenen. De aanwezigheid van Rusland ligt gevoelig. Zo had de Oekraïense president Volodimir Zelenski eerder nog opgeroepen Rusland uit te sluiten van de G20.

Lees ook

Poetin viert vandaag zeventigste verjaardag midden in Oekraïne-oorlog



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/poetin-gaat-om-deze-bizarre-reden-niet-naar-g20-bali