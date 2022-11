Vrouw verbaast iedereen door fluit te spelen met haar… vagina: «Beschamend en vulgair!» (video)

Opvallend momentje tijdens de Franse talentenshow ‘La France a un incroyable talent’. Een vrouw choqueerde zowel jury als kijkers door een liedje te fluiten met behulp van haar vagina.

Ieder zijn talent, maar een Australische gynaecologe zorgde met haar kunstje voor wel héél veel gefronste wenkbrauwen. Béatrice McQueef waagde dinsdag haar kans op het podium van ‘La France a un incroyable talent’, de Franse tegenhanger van ‘Belgium’s Got Talent’.

Kinderliedje

Kinderen jonger dan 18 moesten de zaal verlaten toen de 40-jarige dame ten tonele verscheen. Begrijpelijk, want even later trok ze haar rok naar beneden, hing ze ondersteboven tussen twee stoelen en speelde ze fluit via haar vagina. De aandachtige luisteraar hoorde er het kinderliedje ‘Broeder Jacob’ in.

Geen tweede ronde

Haar luchtige act zorgde voor het nodige schokeffect. De ene lag in een deuk van het lachen, de andere vond het toch maar bedenkelijk. Jammer genoeg leverde haar fluitconcert haar geen volgende ronde op.

Verontwaardiging

Ook op sociale media wordt er verdeeld gereageerd. «Dit is gewoonweg te grappig», maar ook «Wat is talent tegenwoordig nog? We glijden meer en meer af», lezen we onder meer op Twitter. Het tafereel werd ook besproken in de Franse talkshow ‘Touche pas à mon poste’. Daar was de meerderheid onaangenaam verrast. «Het is beschamend, vernederend en vulgair», klinkt het.

Wat is talent ???? Wij glijden meer en meer af !!!! Une candidate de «La France a un incroyable talent» joue de la flûte… avec son vagin https://t.co/2DWGkj7b8O — Dejardin.S (@dejardin_s) November 10, 2022

je viens de voir la vidéo de la France a un incroyable talent avec la femme-flûte j'ai trop rigolé, c'est trop fort mdrr — Alysse Alana (@AlysseAlana) November 10, 2022

"Que de la vulgarité"



"La France A Un Incroyable Talent" : La prestation interdite aux mineurs choque les téléspectateurs ! Débat dans #TPMP ! #LFAUIT pic.twitter.com/TDrEzbGTpE — TPMP (@TPMP) November 9, 2022

Oh ja, om alvast in de kerstsfeer te komen, haalde Béatrice haar melodica boven:

Lees ook

Geen schaamrood meer op de wangen: zo was je je vagina

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/vrouw-verbaast-iedereen-door-fluit-te-spelen-met-haar-vagina-beschamend-en-vulgair-video