Het Amerikaanse Playboymodel Eve J Marie voelt zich naar eigen zeggen “vernederd en beschaamd” nadat een steward ermee dreigde haar van het vliegtuig te gooien door haar “te uitdagend topje”.

De 26-jarige Eve J Marie, model voor Playboy en influencer, was vorige week donderdag samen met haar 7-jarig zoontje op weg naar het Amerikaanse Tulsa. Toen ze op het vliegtuig stapte, werd ze echter onmiddellijk aangesproken door een steward. De reden? Haar topje was “te uitdagend” en strookte niet met de dresscode van Southwest Airlines.

Het cabinepersoneel dreigde ermee haar van de vlucht te zetten als ze niet van outfit kon veranderen. “Ik voelde me volledig vernederd, beschaamd en zeer beledigd”, vertelde de Instagram-influencer aan het Amerikaanse Jam Press.

“Kan het niet helpen dat ik grote borsten heb”

Volgens Eve is ze vaste klant bij de luchtvaartmaatschappij en heeft ze er een hoge status. “Ik ben razend, jaarlijks spendeer ik zeker 75.000 euro aan deze maatschappij en dan doen ze dit?”, klinkt het.

“Ik had het gevoel dat de andere vrouwen in het vliegtuig me beoordeelden op basis van mijn kleding en zeiden dat mijn borsten te groot waren,” voegde ze eraan toe. “Nou, dat is iets wat ik niet kan helpen.” Uiteindelijk mocht het model toch aan boord blijven, maar ze kreeg wel een uniformjasje om haar boezem te bedekken.

“Ik was niet onzedelijk”

De bewuste vlucht was de tweede in een reeks connecties, dus vindt Eve het vreemd dat de luchtvaartmaatschappij haar bij de eerste vlucht niet tegenhielden “als dat echt het beleid is.” “Het beleid inzake kleding van Southwest Airlines zegt niets over dresscode, behalve ‘onzedelijk’ … en dat was ik niet.”

Southwest Airlines bood Eve een schadevergoeding van 100 dollar aan, maar dat vindt ze niet voldoende. “Ik zou graag een betere opleiding van het personeel willen, een duidelijk en eerlijk kledingvoorschrift dat hetzelfde is voor alle vluchten van de maatschappij en een publieke verontschuldiging. Degenen die verantwoordelijk zijn, moeten ter verantwoording geroepen”, besluit ze.

