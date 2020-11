Een filmpje van een directeur van een Schots rusthuis doet de gemoederen oplaaien. In de video is de man al strippend te zien op een lockdownfeestje. Dubbel zo pijnlijk: het rusthuis waar hij werkt werd onlangs nog geteisterd door een dodelijke corona-uitbraak.

De Schotse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar Billy Fowler en vier andere medewerkers van hem nadat de beelden hun weg vonden op TikTok. Dat sociaal mediaplatform heeft de video ondertussen verwijderd.

Corona

Het vijftal is werkzaam in Saltgreens in Eyemouth, Berwickshire, waar recent acht mensen het leven lieten door corona. Zestien andere bewoners en medewerkers testten ook positief. Enkele beelden van de bewuste video zijn nog steeds te bekijken via een Schotse nieuwswebsite

Foto: still TikTok