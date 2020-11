Een Amerikaanse gemeenschap in de Amerikaanse staat Kentucky heeft te midden het tumult van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn burgemeester verkozen: de sjerp gaat met een overweldigende meerderheid naar… een Franse bulldog.

Wilbur Beast. Zo heet de Franse bulldog die voortaan de nieuwe burgervader is van Rabbit Hash, een gemeenschap in het noorden van Kentucky die al sinds het einde van de jaren negentig elke vier jaar een hond als burgemeester verkiest.

Volgens Fox News won de hond de burgemeestersverkiezingen met een verpletterende meerderheid van 13.143 stemmen op een totaal van 22.985 – het hoogste aantal ooit in de geschiedenis van de verkiezing in kwestie. De beagle Jack Rabbit eindigde als tweede, de golden retriever Poppy werd derde. De ambassadeur van het stadje blijft de 12-jarige bordercollie Lady Stone.

Inzamelactie

Rabbit Hash heeft een traditie van ‘hondburgemeesters’. De eerste verkozen burgemeester van de stad was een geadopteerde hond genaamd Goofy Borneman-Calhoun, die in 1998 ingezworen werd. Hij overleed tijdens zijn ambtsperiode in juli 2001, op 16-jarige leeftijd. De post bleef vacant tot de volgende verkiezingen in 2004, toen een zwarte labrador de sjerp won. Na zijn overlijden werd de bordercollie Lucy Lou in 2008 verkozen tot de nieuwe burgemeester. Zij werd in 2016 opgevolgd door de pitbull Brynneth “Brynn” Pawltro.

Bewoners brengen hun stem uit door geld te doneren aan de lokale historische vereniging Rabbit Hash Historical Society. Daarbij geldt één dollar als één stem. Er kan meerdere keren gestemd worden. De “verkiezing” is eigenlijk een ludiek ingeklede inzamelactie voor de historische vereniging, die gebouwen beheert en toezicht houdt op lokale evenementen.

