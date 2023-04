Orang-oetan grijpt borsten van toeriste vast: “Hij dacht echt dat hij mijn man was” (video)

Opvallende beelden uit een dierentuin in Thailand, waar een orang-oetan een bezoekster betastte tijdens het poseren voor een foto.

Het bizarre tafereel speelde zich onlangs af in Safari World in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Brandy Nicole wilde daar graag op de foto met een orang-oetan. Aanvankelijk nam hij haar gewoon vast, gaf hij haar enkele zoentjes en toonde hij hoe lenig hij wel is. Maar plots nam hij plaats achter de 37-jarige toeriste en greep hij haar borsten vast, tot ongeloof van de vrouw.

Gemengde reacties

Brandy deelde de videobeelden op TikTok, waar ze inmiddels als meer dan 14 miljoen keer bekeken werden. “Ik ga stuk van het lachen”, “Dit is zo schattig”, “Hij durft nogal”, en “Ze heeft wel heel veel geduld”, klinkt het in de reacties. Maar niet iedereen reageert even enthousiast op het schouwspel. “Het doet me persoonlijk pijn. Ik vraag me af hoe vaak we hem dit allemaal hebben laten herhalen”, en “Jammer genoeg is hij hard getraind is om dergelijke poses te doen”, lezen we ook.

Foto: TikTok