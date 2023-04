Ophef over seksscène in Netflix-hit ‘Obsession’: «Walgelijk»

Ondanks vernietigende recensies is pyschologische dramareeks ‘Obsession’ de nieuwste Netflix-hype. De vele seks- en BDSM-scènes zitten daar vast voor iets tussen, al valt niet elk avontuur tussen de lakens in de smaak. Of toch niet bij sommige kijkers.

Eén specifieke seksscène uit ‘Obsession’ beroert de gemoederen online. In de tweede aflevering gaat hoofdpersonage William, een succesvolle chirurg die verliefd wordt op Anna, de verloofde van zijn zoon, naar Parijs. Hij checkt in in de kamer waar zijn crush Anna net heeft uitgecheckt, om daar te ontdekken dat het hoofdkussen nog naar haar ruikt. Wat volgt, is een intieme scène met het kussen. Hij ruikt aan het kussen en bijt erin terwijl hij masturbeert, en hij berijdt het ook.

Niet bepaald opwindend, vinden sommige kijkers, die zich vooral zorgen maken om de hygiëne in het hotel. «De volgende keer dat ik in een hotel verblijf, neem ik mijn eigen kussen en lakens mee», klinkt het onder meer. «Dit is niet sexy. Dit is walgelijk», zegt iemand anders, en ‘cringe’, klinkt het nog. Nog anderen vinden de scène in plaats van sexy gewoon ronduit hilarisch.

William 5 min after arriving in the hotel room #ObsessionNetflix pic.twitter.com/Poyyr8H1It — (@Heartlesssssz) April 14, 2023









