Ophef over outfit van vrouw op trouwfeest: “Te kort en te weinig verhullend!” (video)

Een Australische vrouw krijgt heel wat reacties op de jurk die ze droeg op een huwelijk. Sommigen vinden hem prachtig, anderen hebben hun serieuze bedenkingen erbij.

Paris Culbertson woonde onlangs een trouwfeest bij van een vriendin. Ze vond niet meteen de perfecte outfit, dus besloot ze om er zelf één te maken. Ze koos voor een opvallende, kortgerokte jurk en toonde hem aan haar 28.500 TikTok-volgers.

Gemengde reacties

Hoewel heel wat volgers de jurk konden smaken, was er ook behoorlijk wat tegenwind te vinden in de reacties. “Waarom dit? Letterlijk alles was beter dan dit…”, “Nee! Mooie jurk, maar absoluut niet gepast voor een trouw. Te kort en te weinig verhullend!”, “Je had best iets anders kunnen uitkiezen”, en “Ik zou je naar huis gestuurd hebben”, aldus enkele volgers.

Foto: TikTok