Ophef over outfit van fashionista: “Je bent je bovenstukje vergeten” (video)

Een Amerikaanse fashionista heeft met een outfit voor heel wat gefronste wenkbrauwen gezorgd. “Waarom dragen mensen geen T-shirt in het openbaar?”, klinkt het in de reacties. Anderen nemen het dan weer op voor haar.

Lauren Sharkey deelt regelmatig video’s waarin ze haar ‘outfit van de dag’ toont. Zo was de 27-jarige fashionista onlangs in Chicago en droeg ze een lange broek en bovenaan enkel een bralette, een niet-voorgevormde bh zonder beugels. Ze deelde een video ervan op Instagram.

Kritiek

Al snel lokte het filmpje heel wat reacties uit bij haar 22.000 volgers. De meesten hebben hun bedenkingen bij de outfit, al zien anderen er dan weer helemaal geen graten in. “Zelfverzekerd? Ja. Goede outfit? Nee”, “Waarom draag je geen T-shirt? Mis ik de grap?”, “Het ondergoed moet ONDER je kleren”, en “Waarom dragen mensen geen T-shirt in het openbaar?”, klinkt het bij de critici. “Zolang ze gezond en gelukkig is, maakt het niet uit wat ze draagt”, relativeren anderen het dan weer.

Foto: Instagram