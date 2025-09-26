Ophef over outfit van kleuterjuf: “Moet ik echt uitleggen waarom dit ongepast is?!” (video)

Een Amerikaanse kleuterjuf krijgt heel wat kritiek op een outfit die ze droeg tijdens haar eerste weken op het werk. “Zo niet geschikt voor een leerkracht”, klinkt het verontwaardigd in de reacties.

De vrouw, die zich op TikTok ‘Ms Thrush’ noemt, geeft haar tweede jaar les in een kleuterschool. Ze deelde op TikTok enkele outfits die ze in de eerste weken op de werkvloer aanhad. Haar meer dan 20.000 volgers trokken echter meteen de wenkbrauwen op, vooral over de eerste outfit: een geruite minijurk met pofmouwen en een uitlopende rok, gecombineerd met kniehoge laarzen.

Tegenwind

“Zo niet geschikt voor een leerkracht”, klinkt het kritisch. Nog enkele gelijkaardige reacties: “Leuk, maar niet voor in de klas waar je op de grond zit en voorover buigt om leerlingen te helpen…”, “Je eerste outfit is niet gepast voor een lerares. Moet ik echt uitleggen waarom?” en “Leerlingen moeten een bepaalde roklengte dragen, dan zou dat ook voor het personeel moeten gelden.”

Steun

Anderen nemen het dan weer op voor haar. “Misschien is dit gewoon een Gen Z-ding, maar ik zie het probleem niet” en “Zolang je een lange short eronder draagt – wat jij in je reacties zegt te doen – helemaal prima!”, lezen we ook in de reacties.

Foto: TikTok