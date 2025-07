BMW heeft wel héél riskante gepersonaliseerde nummerplaat: “Die gaat vaak tegengehouden worden”

Leg dat maar eens uit aan de fiscus…

Gepersonaliseerde nummerplaten: je ziet ze steeds vaker opduiken in het straatbeeld. Niet vanzelfsprekend, want zo’n grapje kost je al snel 1.000 euro. Benieuwd hoe de eigenaar van onderstaande BMW X5 dat betaald heeft, want op zijn nummerplaat prijkt toch wel heel opvallend: “ZWRT GLD”.

Viraal

De foto dook op in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt. Het kiekje lokte meteen heel wat reacties uit. “Schitterend!”, “Eerlijkheid siert hem/haar!”, “Die gaat vaak tegengehouden worden, denk ik”, “Geweldig!”, “Oppassen voor de fiscus”, en “Ja klopt, hij is zwart en kost veel geld”, klinkt het onder meer.

Foto: Facebook