Ophef over ‘ongepaste’ outfit van vrouw in Disney World: “Goed dat ze eindelijk strenger zijn!” (video)

Een Amerikaanse vrouw werd in Disney World aangesproken op haar outfit. Ook de meerderheid van haar TikTok-volgers vindt haar kledingkeuze ongepast voor een familiepark.

De vrouw in kwestie, Nicole Arena, bezocht onlangs samen met haar vriend het populaire pretpark in Florida. Omdat het erg warm was, droeg de personal trainer enkel een sportbeha en een legging. Terwijl ze in de rij stond voor een attractie, werd ze aangesproken door een medewerker van Disney World vanwege haar ‘ongepaste’ outfit. Ze kreeg te horen dat ze een T-shirt moest kopen om over haar sportoutfit te dragen. Anders mocht ze de attractie niet op.

T-shirt kopen

Nicole deelde haar ervaring op TikTok, waar ze ook een foto van de bewuste outfit postte. “Ik was zo blij om hier te zijn dat ik niet doorhad dat ik ‘ongepast gekleed’ was en verplicht werd een T-shirt van 45 dollar te kopen, anders mocht ik niet op de attractie waar ik al een uur voor in de rij stond,” zucht ze.

Geen fitness

De video werd al meer dan 50.000 keer bekeken. De meeste kijkers zijn het eens met het optreden van het personeel. “Het is een beha. Natuurlijk kan je dat niet dragen in een familiepark. Wees even realistisch. Ik ben blij dat ze eindelijk strenger zijn”, “Disney en de fitness zijn twee totaal verschillende plekken. Een beha hoort onder een shirt in een gezinsvriendelijke omgeving”, en “Waarom ga je ergens heen zonder de dresscode te checken? Dat is toch logisch? Je gaat naar een plek waar kinderen zijn. Zou je met een sportbeha naar de winkel gaan? Nee, dan draag je gewoon kleren,” klinkt het kritisch in de reacties.

In de verdediging

Nicole reageerde in een tweede filmpje op de commotie. “Eerlijk gezegd wist ik niet dat ik iets fout deed. Ik toonde alleen mijn buik en armen, maar jullie doen alsof ik naakt rondliep,” verdedigde ze zich.

Foto: TikTok