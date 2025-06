Vrouw vraagt zich af of haar outfit gepast is voor begrafenis: “Veel te bloot!” (video)

Een Britse vrouw wist niet goed wat aan te trekken op een begrafenis, maar ze had maar één zwart kleedje. Haar volgers raden haar echter af om het te dragen, omdat het volgens hen niet gepast is.

De vrouw, ene Amber, moest onlangs afscheid nemen van haar opa. Toen ze zich klaarmaakte voor de begrafenis, merkte ze dat ze maar één zwarte outfit had. Ze trok die aan, maar vroeg haar volgers of het kleedje wel gepast was voor een begrafenis. “Het is vandaag de begrafenis van mijn opa en dit is eigenlijk de enige jurk die ik heb gekocht. Maar nu maak ik me een beetje zorgen dat hij nogal bloot is voor in de kerk, en dit is de enige jurk die ik heb. Is hij ongepast voor een begrafenis?”, klinkt het in een TikTok-video.

Gemengde reacties

Het filmpje werd al bijna 50.000 keer bekeken. De reacties zijn verdeeld, al vindt de meerderheid de outfit niet gepast. “Absoluut niet gepast voor een begrafenis”, “Nee, veel te bloot, dit is respectloos!”, “Waarom vraag je dit? Je weet zelf ook dat dit ongepast is”, “Trek er een vestje over aan of draag iets anders, Amber”, en “Dit kan echt niet op een begrafenis”, klinkt het bij de critici.

Anderen nemen het voor haar op: “Draag gewoon waar jij je goed in voelt, ik weet zeker dat je opa het goed zou vinden”, “Wat je ook kiest, wees gewoon jezelf”, “Je ziet er perfect uit, lieverd”, en “Tijden zijn veranderd. Zolang jij je er goed in voelt!”, lezen we ook in de reacties.

@journey.of.ambz.1 Please help me guys is this dress inappropriate for a funeral? ♬ original sound – journey.of.ambz.1

Foto: TikTok