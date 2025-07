Influencer laat lichaamshaar al zes jaar staan: “Waarom mogen mannen het wél?” (video)

Een Britse influencer heeft al zes jaar lang haar lichaamshaar niet meer geschoren. In een TikTok-video legt ze uit waarom.

Georgia Peck is een holistische gezondheidscoach en deelt regelmatig inspirerende video’s met haar bijna 40.000 TikTok-volgers. Ze post onder meer vaak over het feit dat ze haar lichaamshaar al zes jaar laat staan. Sindsdien voelt ze zich veel beter in haar vel. “Ik scheerde me jarenlang heel regelmatig en het voelde echt als een opgave. Maar het leek ook iets dat moest, als vrouw, om mooi, hygiënisch en aantrekkelijk te zijn”, klinkt het.

Niet onhygiënisch

Ze legt uit wat voor haar de belangrijkste redenen waren om ermee te stoppen. “Ten eerste is het gewoon zo’n gedoe, en dat jeukende gevoel dat al een dag na het scheren terugkomt, was erg oncomfortabel. Ook had ik veel last van ingegroeide haartjes. Het werd weer iets dat ik aan mezelf moest ‘repareren’, terwijl er eigenlijk niks mis mee was. Waarom is het volkomen normaal dat mannen lichaamshaar hebben, maar wordt het bij vrouwen als onaantrekkelijk en onhygiënisch gezien?”, vraagt Georgia zich af.

Steun

Haar video werd al bijna 10 miljoen keer bekeken en kan op veel respect rekenen. “Ik wou dat meer mensen dit deden, dan werd het vanzelf genormaliseerd. Kiezen uit schaamte is verschrikkelijk”, “Ik heb nooit begrepen waarom lichaamshaar bij vrouwen zogezegd walgelijk is. Ik vind het juist prachtig”, en “Het is echt gek hoe mensen bang zijn voor lichaamshaar”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok