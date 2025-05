Is dit de grappigste gepersonaliseerde nummerplaat op onze wegen? “Dit kan alleen in België gebeuren” (foto)

Een bestelwagen met een opvallende gepersonaliseerde nummerplaat zorgt voor heel wat hilariteit online. “Dat is een mens met humor”, klinkt het in de reacties.

Gepersonaliseerde nummerplaten duiken steeds vaker op in het verkeer. Straf, want zo’n unieke plaat kost al snel 1.000 euro. Een ontstoppingsbedrijf uit het Limburgse Kinrooi wist echter precies hoe ze die investering nuttig én grappig konden maken: op hun Mercedes Citan prijkt de nummerplaat ‘KAKSKE’. Beter kan bijna niet, qua toepasselijkheid.

Goede marketing

De foto van het voertuig dook op in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt, en ging daar snel viraal. De reacties liegen er niet om: “Goede marketing”, “Dat is een mens met humor”, “Dit kan alleen in België gebeuren”, “Hahaha, geweldig”, en “Awel, hem zou ik opbellen als het nodig zou zijn”, klinkt het in de reacties.

Foto: Facebook