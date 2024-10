Ophef over ‘ongepaste’ outfit van vrouw in Disney World: “Dit had ik nooit verwacht!” (video)

Op sociale media is opschudding ontstaan over de outfit van een vrouw in Disney World. De reacties zijn echter verdeeld.

Jessie May is al vijftien jaar lang een trouwe bezoekster van Disney World in Florida. Ze is zo’n grote fan van het familiepark dat ze zich onlangs volledig in Disney-thema kleedde: ‘Minnie Mouse’-oren, een rood topje en een rood met witte short. Toen de 21-jarige Britse haar outfit toonde op TikTok, werd ze door sommige volgers bekritiseerd.

Tegenkanting

May kaartte de reacties aan in een nieuwe video, waar de meningen duidelijk verdeeld zijn. “Ik vind de outfit ongepast. Ik schrik ervan hoeveel mensen zich zo kleden in Disney World. Ik dacht dat de dresscode er gerespecteerd wordt, maar dat blijkt toch niet zo te zijn”, “Niet per se ongepast, maar het ziet er een beetje onnozel uit”, “Je kan niet ontkennen dat het er een beetje over is. Maar doe wat je wil, hé”, klinkt het bij de critici.

In de verdediging

Anderen zien er dan weer helemaal geen graten in. “Er is letterlijk niets mis met deze outfit. Ik werk in Disney World en heb al veel minder verhullende outfits gezien”, “Iemand is duidelijk nog nooit in Florida geweest in de zomer…”, “Dit is gewoonweg de perfecte outfit voor Disney World”, en “Ik snap het probleem niet. Je ziet gewoon je benen. Het is niet dat je in je blootje rondloopt”, nemen sommige volgers het voor haar op.

Excuses

De Disney-fanaat geeft toe dat ze toch wel wat geschrokken is van de negatieve reacties. “Ik had nooit verwacht dat het dragen van een short en een T-shirt in Disney World voor zoveel opschudding zou zorgen. Mensen zijn boos op mij omwille van mijn outfit. In de dresscode staat onder meer dat je kleding ‘niet te veel gescheurd’ mag zijn. Dat is bij deze outfit toch niet het probleem? Ik denk dat ze bedoelen dat je niet te veel huid mag laten zien. Ik droeg een topje tot aan mijn nek, maar tot net boven mijn navel. En een korte short. Als mijn buik en benen dus te bloot waren, dan spijt het me echt”, legt ze uit op TikTok.

Dresscode respecteren

Disney World heeft een duidelijke dresscode. “Mensen die de kledingvoorschriften niet opvolgen, bijvoorbeeld door te veel huid te laten zien, kunnen de toegang geweigerd worden of gevraagd worden om het park te verlaten”, klinkt het.

Foto: TikTok