Vrouw moet op matje komen wegens werkoutfit: “Niet mijn fout als ik collega’s afleid” (video)

Een Britse vrouw kreeg onlangs op het werk te horen dat haar kleding ongepast is. Ze kaartte de kwestie aan op TikTok, waar de meesten toch de kant van haar baas kiezen.

De vrouw legt in het filmpje uit dat ze een e-mail kreeg van een HR-medewerker waarin stond dat ze zich bescheidener moest kleden, hoewel ze die mening zelf totaal niet deelt. De dag erna moest ze bij HR langskomen om haar aangepaste outfit te tonen, maar ook die was volgens de medewerker niet gepast voor het werk. “Ik moet toegeven dat je me teleurstelt met je outfit. Ik krijg van collega’s te horen dat je met je outfits om aandacht smeekt”, legt de HR-collega uit. “Het is toch niet mijn fout als ik collega’s afleid?”, verdedigt ze zich. “Ga je je voortaan anders kleden?”, vraagt de HR-collega haar. “Oké, ik zal dit weekend nieuwe kleren gaan kopen”, besluit ze.

Tegenwind

Het filmpje werd al vijf miljoen keer bekeken op TikTok. De meesten vinden echter dat de outfit inderdaad niet gepast is om te dragen op de werkvloer. “Ik wil aan je kant staan, maar ik heb dezelfde outfit en draag hem enkel als ik uitga”, “Te kort en te strak voor de werkvloer”, “Ben je nu serieus? Dat is geen outfit voor het werk”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok