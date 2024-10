Influencer drinkt van beker, maar dan merkt ze dat er iets walgelijks in zit: “Dit is mijn grootste angst!” (video)

Een Britse vrouw schrok zich een ongeluk toen ze na het drinken zag dat er een beestje in haar beker zat. “Ik wist niet dat zoiets kon en nu ben ik doodsbang”, huiveren haar volgers met haar mee.

Een filmpje van Lauren Saddington is viraal gegaan op TikTok. De reden? De 27-jarige lifestyle- en travel influencer ontdekte immers een naaktslak (!) in haar beker waarvan ze net gedronken had. “Ik heb net tien grote slokken gedaan, ik had zoveel dorst. Er zit een gigantische slak in mijn beker. Ze leeft nog, want ze zat eerst onderaan en is naar boven gekropen”, gruwelt ze.

Doodsbang

Het filmpje werd al bijna een miljoen keer bekeken en ook bij haar volgers breekt het angstzweet uit. “Ik zou wenen! Ik heb een slakkenfobie”, “Dit is mijn grootste angst!”, en “Ik wist niet dat zoiets kon en nu ben ik doodsbang”, reageren haar volgers. Anderen waarschuwen haar voor de mogelijke gevaren. “Ik zou dit toch even melden aan een dokter” en “Dit is heel gevaarlijk, laat je onderzoeken!”, lezen we ook. De meeste slakken vormen echter geen gevaar voor de mens zolang ze niet opgegeten worden.

Foto: TikTok