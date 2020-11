Een Amerikaanse uitvinder heeft een robot ontworpen die in staat is om contactlenzen op menselijke ogen te zetten en ze ook weer te verwijderen. Het ingenieuze systeem weet hoe hard het moet duwen en controleert ook of de lens wel op de juiste plaats zit.

Mensen die contactlenzen dragen, weten wat voor een gepruts het kan zijn om die kleine, bijna onzichtbare dingetjes elke ochtend op hun ogen te zetten en ze elke avond daaruit te wringen. Gelukkig is daar dankzij de Amerikaanse uitvinder Craig Hershoff nu een oplossing voor. Hij is op de proppen gekomen met de Cliara Lens Robot, wat staat voor Contact Lens Insertion and Removal Apparatus. Je leest het goed: het is een robot die weet hoe je lenzen moet inbrengen en ze ook weer kan verwijderen.

Trillende handen na overlijden vrouw

Hershoff kwam op het idee omdat hij al jaren aan een oogaandoening lijdt en daarom speciale sclerale lenzen moet dragen. Na het overlijden van zijn vrouw, kreeg hij een tijdje angstaanvallen waardoor zijn handen trilden als hij zijn lenzen wou indoen of opbergen. Toen ging het licht aan bij de man uit Florida. Zou het niet mogelijk zijn om een robot te ontwikkelen die dat voor hem doet?

Het resultaat is een apparaat dat dankzij zuignappen exact weet hoeveel druk het moet zetten om de lenzen op de oogbol te zetten of er weer af te halen. De Cliara beschikt ook over een camera die nagaat of de lens wel op de juiste plaats zit. “Al mijn angsten zijn verdwenen, want je kan het apparaat zelf besturen en het is heel gemakkelijk in gebruik”, vertelt Hershoff aan CNN. De robot ondergaat momenteel klinische testen en de uitvinder hoopt dat het tegen begin volgend jaar klaar is voor de commerciële markt.

