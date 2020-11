Een Amerikaanse spokenjager heeft tijdens een tripje aan een spookachtig bos een geest op de gevoelige plaat kunnen vastleggen. Althans, dat beweert de vrouw, die vroeger sceptisch was over geesten. “Ik had het griezelige gevoel dat er die avond iets bij ons was”, zegt ze.

De Amerikaanse spokenjager Lynn Ludwig, op sociale media bekend als Lynnfamous, bracht recent een bezoekje aan Mount Misery Road in Long Island, New York. Over dat bosachtige gebied wordt gefluisterd dat het er spookt.

Tijdens haar bezoek voelde Lynn al meteen dat de legendes over het vervloekte stuk land misschien wel waar konden zijn. “In dat bepaalde gebied waar ik aan het filmen was, waren er enkele koude plekken. Ik had het griezelige gevoel dat er die avond iets bij ons was”, klinkt het in Daily Mirror.

Kijkt in camera

“Ik wist dat ik iets op camera moest hebben vastgelegd. Toen ik terugging om de video voor mijn YouTube-kanaal te bewerken, zag ik iets wat op een verschijning leek. Je kunt het linksonder zien, terwijl ik de camera van links naar rechts draaide. Het kijkt in de camera en kijkt dan weg!” De Amerikaanse voegt toe dat ze nog nooit zoiets heeft kunnen filmen. Toegegeven: de beelden bezorgden ons ook kippenvel.

Lynn geloofde vroeger niet in geesten. Sinds ze zelf een paranormale ervaring had, heeft ze de smaak te pakken en wil ze zoveel mogelijk spookachtige plekken bezoeken. “Ik was altijd een scepticus, zoals de meeste mensen, denk ik. Totdat ik mijn eigen ervaring had die ik gewoon niet kon verklaren”, klinkt het.

