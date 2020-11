Een Australische man stapte de zee in toen hij bijna op een steenvis stapte. Gelukkig had de man teenslippers aan, want steenvissen zijn extreem giftig. De durfal was echter niet bevreesd, en pakte het dier met zijn blote handen uit het water om het aan de camera te tonen.

“Oké iedereen, dit is een steenvis. Hij maakte me een beetje bang – ik stond er bijna op. Of dat deed ik eigenlijk echt een beetje”, begint Australiër Jeffrey Coleman zijn TikTok-filmpje. En Jeffrey is met recht en rede bang, want steenvissen zijn de gevaarlijkste giftige vissen ter wereld. Ze hebben op hun rugvin veertien scherpe stekels die een zeer sterk neurotoxine bevatten. Wie gestoken wordt, kan ik shock raken of deels verlamd. Soms moet het gestoken lichaamsdeel geamputeerd worden, en zonder medische hulp kan het gif zelfs fataal zijn.

“Ik raad dit niemand aan”

Die kennis in acht houdend doet Jeffreys volgende actie onze mond openvallen. “Hij heeft enkel stekels bovenaan zijn lichaam, dus laten we zien of we hem kunnen oppakken”, zegt de man. Jeffrey neemt het giftige dier uit het water en toont het aan de camera. “Ik raad dit niemand aan”, waarschuwt hij de avontuurlijke kijkers. Uiteindelijk zet hij de steenvis terug aan een rots – waar hij hopelijk niemand zal steken.

