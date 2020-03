Een veganiste heeft haar ongenoegen geuit over het feit dat mensen uit haar buurt vlees koken met de ramen open. De vleesgeur is voor haar immers overweldigend en aanstootgevend.

De jogster uit Berkeley (Californië) deed haar beklag op sociale media en het bericht werd opgepikt door een twitteraccount die burengeschillen deelt. In de post vraagt de veganiste aan mensen uit haar omgeving om rekening te houden met mensen die geen vlees eten en de ramen dicht te houden als ze vlees aan het bakken zijn. “Als vegan jogster heb ik het rond deze tijd van het jaar altijd moeilijk. Het wordt mooier weer, dus zetten mensen hun ramen vaker open. Meerdere keren per week ga ik ’s avonds rond etenstijd joggen en als mensen hun ramen open houden, ruik ik wat ze aan het koken zijn. Ik merk dat mensen meer en meer vlees bakken en dat is nogal overweldigend. Om eerlijk te zijn is de geur aanstootgevend en ik zou het appreciëren als onze gemeenschap rekening houdt met vegans door hun ramen te sluiten als ze vlees aan het bakken zijn en enkel groenten op hun barbecues te leggen”, klinkt het.

Verbaasde reacties

Het bericht lokte heel wat reacties uit op Twitter. Hoewel sommige mensen begrip hadden voor haar mening, deed het bij de meerderheid wenkbrauwen fronsen. “Als barbecuekok heb ik het rond deze tijd van het jaar altijd moeilijk met vegan joggers die langs mijn ramen lopen”, en “Weet je wat vreselijk stinkt? Joggers. Heb wat respect en train binnen met alle ramen dicht”, wordt er onder meer geknipoogd.

