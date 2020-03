De Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) neemt voorzorgen om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo heeft de NBA de dertig teams uit de competitie een lijst met aanbevelingen gestuurd en daar zitten enkele opvallende tips bij.

Heel de wereld is de ban van het coronavirus. Het aantal besmettingen in ons land loopt gestaag op, maar in de Verenigde Staten doet de ziekte al langer de ronde. Daardoor voelen grote organisaties, zoals de basketbalfederatie NBA, zich verplicht om maatregelen te nemen. De organisatie stuurde een lijst met voorschriften uit naar alle dertig ploegen in de competitie en daar staan enkele opmerkelijke tips in.

Geen handtekeningen aub

De NBA raadt de basketters onder meer aan om niet langer high fives uit te delen met fans maar ‘vuistjes’ te geven. Ook moeten ze vermijden om ballen, truitjes en pennen uit het publiek aan te nemen voor handtekeningen.

“De situatie kan vlug veranderen”, klinkt het bij de NBA. “De NBA en de spelersvakbond werken nauw samen met experts en de medische staf van de ploegen. We geven een aantal adviezen die gevolgd moeten worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.” Het coronavirus heeft intussen ook de Verenigde Staten bereikt. Sinds dit weekend eiste het virus al zes mensenlevens.

