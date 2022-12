Moeder geeft aan: “Ik zou voor mijn dochter van 13 een vibrator kopen. Het is cruciaal om open te zijn over seks”

Emily Roach is 28 jaar oud en een zogenaamde ‘sekspositiviteitscoach’. Daarnaast is ze ook een fervent TikTokster, zoals dat tegenwoordig gaat, en in één van haar meest recente filmpjes liet ze haar licht schijnen op seks en de opvoeding van haar dochter.

Ze gaat er prat op om zo open en transparant mogelijk te zijn wanneer het aankomt op seks en alle vragen die daarbij gesteld kunnen worden. In een voorbeeld haalt ze aan dat wanneer haar dochter zou vragen om een seksspeeltje ze haar zeker zou steunen om haar seksualiteit verder te ontdekken. “Ik zou mijn 13-jarige dochter een vibrator kopen en in een ideale wereld doen andere ouders dat ook”, zo vertelt ze. “Veel kinderen ontdekken porno al op de leeftijd van 11 jaar, ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen seks op een “realistische manier” te laten ontdekken die niet enkel en alleen gebaseerd is op porno”, aldus de sekspositiviteitscoach.

”Nooit liegen”

De mama van drie uit Ottawa in Canada geeft aan dat positiviteit hier een grote rol in speelt. “We moeten seks benaderen als iets positiefs, plezier voor jezelf is extreem normaal en gezond. Als mijn 13-jarige dochter naar mij zou komen en vragen om haar een vibrator te kopen, dan zou ik dolgelukkig zijn dat ze me genoeg vertrouwt om die vraag te stellen. En ik zou er haar ook eentje kopen. We moeten die open conversaties hebben over zogenaamde taboe-onderwerpen. Als mijn kinderen er dus naar vragen, zal ik er nooit over liegen”, aldus Roach.

Foto: TikTok