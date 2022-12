“Ik wilde architect worden, maar begon als mannelijke escorte omdat ik groot geschapen ben” (foto’s)

Een man, beter gekend als ‘King Dwarf’, trekt momenteel de media-aandacht naar zich toe vanwege zijn opmerkelijke verhaal. “In eerste instantie wilde ik architect worden, maar de reacties van ploeggenoten in de kleedkamer deden me een andere piste bewandelen”, zo vertelt hij.

Blijkbaar waren zijn makkers redelijk onder de indruk van de grootte van zijn geslachtsdeel. Michael, een man met dwerggroei, had steeds vooropgesteld om een carrière uit te bouwen als architect, maar koos uiteindelijk toch voor een loopbaan als escorte. Als tiener werd hij gepest en uitgelachen om zijn postuur, maar vandaag verdient hij bakken geld met zijn OnlyFans-kanaal. De 31-jarige Michael kwam er op terug in een interview: “Het is grappig dat we als kind denken dat de wereld makkelijk en onschuldig is. Ik was geobsedeerd door computers en technologie en noem mezelf dan ook een nerd. Ik kon uren naar mijn vader kijken die op de computer zat of een pc aan het bouwen was.”

Gepest

”Maar ik was een stil introvert kind. Ik tekende constant in mijn schetsboeken en wilde architect worden. Winkelcentra, hoge flatgebouwen,… dat was mijn droom.” Uiteindelijk begon Michael zijn seksualiteit te ontdekken via het internet en nam hij deel op webcamwebsites. “Online aanwezig zijn was een keerpunt voor mij in mijn leven. Ik voelde me vrij, zowel emotioneel als mentaal. Ik wist dat ik anders én grootgeschapen was. En ik wist dat ik aandacht wilde op seksueel vlak. Het was op dat moment dat ik wist wat ik wilde in het leven”, aldus Michael.

Foto: Instagram