Model wordt nageroepen op straat. Haar reactie? GENADELOOS! (video)

Een Australische influencer krijgt heel wat lof van haar volgers omdat ze zo’n krachtige repliek in huis had toen een man haar ongepast aansprak op straat. «Zo doe je dat!», klinkt het.

Lumma Aziz is een 20-jarige vrouw uit Sydney die regelmatig poseert voor zwemkledij. Onlangs wandelde ze op straat in haar thuisstad en werd ze plots nageroepen door een wildvreemde man. «Hey, ik vind je leuk, zeg me wat je prijs is en laten we gaan», riep hij.

De jonge vrouw liet de onbeschofte opmerking niet aan haar hart komen en gaf hem meteen lik op stuk. «Je bent het lelijkste ding dat ik ooit gezien heb. F*** You», repliceerde ze.

Waarschuwing

Ze deelde een filmpje van het moment op TikTok, waar het inmiddels al meer dan 17 miljoen keer bekeken werd. Haar volgers vinden haar antwoord geweldig, al waarschuwen sommigen haar wel. «Heerlijk hoe je hem een ‘ding’ noemde», «Super! Zo doe je dat!», «Zalig, maar pas toch maar op. Het ego van een man kan zo fragiel zijn dat ze over zulke opmerkingen moeilijk kunnen doen», en «Elke keer als ik zo reageerde heb ik voor mijn leven gevreesd omdat mannen niet om kunnen met afwijzing», lezen we onder meer in de reacties.

