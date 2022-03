Deze foto zou voor hoogste bedrag ooit onder de hamer gaan

Een indrukwekkende kunstcollectie van een overleden koppel verzamelaars gaat binnenkort onder de hamer in Christie’s, een gerenommeerd veilinghuis in de Verenigde Staten. Daar zal onder meer de wereldberoemde surrealistische foto van Man Ray ‘Le Violon d’Ingres’ geveild worden. Experts schatten dat er vijf à zeven miljoen dollar geboden zal worden voor Rays bekendste werk. Nog nooit werd er meer geboden voor een foto.

Iedereen kent ongetwijfeld de foto ‘Le Violon d’Ingres’ van de dadaïstische en surrealistische fotograaf Man Ray. Op het zwart-witbeeld uit 1924 staat de naakte rug van een vrouw, met strategisch geplaatste klankgaten waardoor haar lichaam lijkt op een viool. Het is Man Rays bekendste en meest invloedrijke werk. Binnenkort wordt het allicht ook de duurste foto ooit verkocht, wanneer het onder de hamer gaat in mei bij Christie’s.

Darius Himes van Christie’s noemt in een statement aan CNN de foto «een van de meest iconische werken van de 20ste eeuw. Dit betoverende surrealistische beeld is het resultaat van een uniek en met de hand gemanipuleerd dokaproces. De reikwijdte en invloed van het beeld, tegelijk romantisch, mysterieus, guitig en speels is al bijna honderd jaar een blikvanger voor iedereen. Als fotografisch werk is het ongeëvenaard op de markt.»

Kunstminnend koppel

Rosalind Gersten Jacobs en Melvin Jacobs waren fervente kunstverzamelaars, en stonden aan de top van respectievelijk het exclusieve warenhuis Macy’s en Saks Fifth Avenue. Melvin Jacobs overleed in 1993 op 67-jarige leeftijd, zijn echtgenote in 2019 op haar 94ste. Ze hadden beiden nauwe banden met verschillende surrealistische kunstenaars. Dankzij hun fortuin en connecties konden ze decennialang een indrukwekkende collectie kunstwerken, foto’s, juwelen en posters aanleggen. Die collectie gaat nu onder de hamer dankzij hun dochter Peggy Jacobs Bader, die in een statement zegt dat ieder stuk van de collectie «een uniek en intiem verhaal kent» en een «weerspiegeling is van de vrolijke aard van de relatie van mijn ouders.»

Als ‘Le Violon d’Ingres’ daadwerkelijk verkocht wordt voor vijf à zeven miljoen dollar, breekt de foto het record van Andreas Gurskys ‘Rhine II’, in 2011 nog verkocht voor 4,3 miljoen dollar.

