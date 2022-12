Model poseert poedelnaakt met wereldbeker op haar achterwerk: «Komaan, Argentinië!» (foto)

Een Braziliaans model heeft zichzelf in de spotlights gezet na de overwinning van Argentinië tegen Nederland. «Gewoonweg goddelijk!», klinkt het in de reacties.

Afgelopen vrijdag schakelde Argentinië Nederland uit na een zinderende wedstrijd die beslecht werd met strafschoppen. Suzy Cortez was erg blij met de Argentijnse overwinning, ook al is ze een Braziliaanse. De 32-jarige brunette, die in 2015 tot Miss Bumbum verkozen werd, deelde een foto waarop ze poedelnaakt poseert en haar intieme delen in de Argentijnse kleuren beschilderd zijn.

Enthousiaste volgers

Maar het opvallendste detail? De wereldbeker op haar achterwerk. In de beschrijving van de foto eert ze Lionel Messi, die ze de beste voetballer aller tijden noemt. Haar volgers reageren erg enthousiast op het kiekje. «Prachtig», «Wow, zo mooi!», «Gewoonweg goddelijk!», en «Komaan, Argentinië!», klinkt het.













Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/model-poseert-poedelnaakt-met-wereldbeker-op-haar-achterwerk-komaan-argentinie-foto