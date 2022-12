HEMA breidt gamma uit met vibrators: «is iets heel gewoons»

Amsterdam

HEMA is al jarenlang de winkel voor schoolaccessoires, keukenhanddoeken en make-up, maar voegt nu nog iets extra toe aan zijn gamma: een nieuwe lijn met intieme seksspeeltjes. Het Nederlandse merk werkte daarvoor samen met EasyToys. Hun collectie bestaat uit condooms, bulletvibrators en vibrerende eitjes die je ‘sexual wellness’ moeten bevorderen.

Al bijna een eeuw is HEMA de winkel voor dagelijkse boodschappen en alles om jezelf te verzorgen. Nieuw is het assortiment voor sexual wellness, beschikbaar in 285 filialen. De nieuwe lijn heeft de naam ‘Intimate’ en werd door EasyToys speciaal voor HEMA ontworpen.

De collectie wordt niet verborgen in de winkelschappen, maar is gemakkelijk te vinden in het ‘Mooi-en-Gezond’-schap. «Onze missie is ervoor te zorgen dat sexual wellness-producten normaal worden gevonden en om mensen te helpen een prettig seksleven te hebben», zegt Eric Idema, CEO van EasyToys-moederbedrijf EQOM Group.

Toegankelijk maken

De rabbitvibrators, bulletvibrators, vibrerende eitjes, giftsets, condooms, flesjes glijmiddel en flesjes massageolie zijn daarnaast ook online verkrijgbaar via de website van HEMA. Handig: een deel van de speeltjes heeft geen batterijen nodig, maar wordt opgeladen met een USB-lader.

«Seksueel plezier is onderdeel van je mooi en gezond voelen. Het is iets dat wij bij HEMA zien als iets heel gewoons. Daarom past het ook goed bij ons om deze intieme speeltjes nu op een toegankelijke manier te verkopen», klinkt het tot slot bij HEMA.

