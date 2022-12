Uitschakeling Rode Duivels zorgde voor dipje in mentaal welzijn

De uitschakeling van de Rode Duivels op het WK voetbal op 1 december zorgde voor een dipje in het mentaal welzijn van Vlamingen. Dat blijkt maandag uit onderzoek van de KU Leuven, dat het mentaal welzijn van Vlamingen op langere termijn opvolgt. Vooral mannen voelden een mentale impact van de WK-uitschakeling.

Sinds de start van de studie in oktober van dit jaar, was de dag waarop de Rode Duivels gelijk speelden tegen de Kroaten, en dus uit het WK gekegeld werden, de dag dat mannelijke deelnemers zich het slechtst voelden. Ook de dag dat de Belgen op het WK verloren tegen Marokko, voelden Vlamingen zich slecht.

De resultaten komen uit een bredere studie naar mentaal welzijn op lange termijn, waaraan tot hiertoe een driehonderdtal Vlamingen deelnemen. De studie wordt afgenomen aan de hand van korte dagelijkse bevragingen via een app. Deelnemers moeten onder meer aangeven welke emotie een bepaalde dag overheerst. Elke twee weken volgt een uitgebreidere vragenlijst, waarbij ook naar het toekomstbeeld van de participanten wordt getoetst.

Rare tijd

«De huidige periode voelt bij mensen vaak wat raar aan: er is de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, de economische crisis? Het is interessant om te zien wat de impact is van de huidige context op het mentaal welzijn van mensen», vertelt onderzoeker Merijn Mestdagh. «We verzamelen daarom elke dag data en doen dat voor een langere periode. Zo kunnen we de verandering van emoties, die gelinkt zijn aan het mentaal welzijn, in kaart brengen.»

De onderzoekers konden sinds oktober al vaststellen dat oudere mannen over het algemeen minder stressgevoelens hebben en dat ze blijer en opgewekter zijn dan anderen. Op weekdagen ervaren mensen meer stress en zijn ze minder relaxed in vergelijking met het weekend. Op resultaten over langere tijd is het nog even wachten.

De studie, die te raadplegen is via www.winter-is-coming.be, loopt een volledig jaar. Deelnemen kan nog steeds.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/uitschakeling-rode-duivels-zorgde-voor-dipje-mentaal-welzijn