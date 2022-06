Model lokt tegen betaling overspelige mannen in de val: “Op die website zitten ze vaak!” (foto’s)

Nog op zoek naar een leuke bijverdienste? Dan kan de 25-jarige Carolina Lekker misschien voor inspiratie zorgen.

Naast Playboy-model verdient ze namelijk ook een deeltje van de kost door een wel erg bijzondere dienst aan te bieden. Tegen betaling probeert ze overspelige mannen namelijk in de val te lokken. Voor zo’n 1.600 euro opent ze de jacht op het doelwit in kwestie.

“Op die website zitten ze vaak!”

Door haar opvallende bijberoep heeft Carolina al behoorlijk wat bijgeleerd over ontrouwe partners. “Ze zitten vooral op LinkedIn”, aldus de dame. “Vrouwen kijken doorgaans enkel naar Instagram en Facebook. Dus is het voor de ontrouwe mannen gemakkelijker om via LinkedIn onder de radar te blijven”, gaat ze verder.

Wat ze juist doet? Ze begint te chatten met de heren in kwestie. Wanneer ze er in slaagt om haar doelwit te overtuigen om eens af te spreken, krijgt ze haar geld. “Op dit moment doe ik het vooral voor vriendinnen. Ik krijg dan het profiel van hun partner doorgestuurd en ik neem contact op. Eerst probeer ik wat over het werk te praten. Vaak laten de mannen dan vrij snel weten dat ze eens willen afspreken”, besluit Carolina. In totaal heeft haar ‘bijberoep’ haar al zo’n 8.000 euro opgeleverd. Niet slecht!

Foto: Instagram