Man somt redenen op waarom zijn vrouw geen seks wil: «Iedereen lacht, maar het is 100% waar» (video)

Een man heeft in een TikTok-video alle uitvluchten gedeeld die zijn vrouw gebruikt om geen seks te hoeven hebben. De video ging al snel viraal en lokte heel wat reacties uit.

Joe Drea is het beu dat zijn vrouw zo weinig zin heeft in seks en besloot om alle redenen op te sommen die ze intussen al aangaf wanneer ze geen zin had om te rollebollen. Een greep uit de maar liefst 25 uitvluchten: «We hebben vorige week nog seks gehad», «Ik wil gewoon knuffelen», «De lakens zijn net ververst», «Ik ben moe», «Mijn rug doet pijn», «De kinderen…», «Morgen», en «Ik heb hoofdpijn», lezen we onder meer.

Tandje bijsteken

Hij deelde het lijstje in een TikTok-video die inmiddels al bijna 5 miljoen keer bekeken werd. Voor sommigen is het erg herkenbaar, anderen vrezen dat er meer aan de hand is en raden hem aan om een oplossing te zoeken. «Iedereen lacht, maar het is 100% waar», «Steek een tandje bij en help haar dan. Ze wil een echtgenoot, geen kind», «Ik vrees dat het niet aan haar ligt, maar aan jou. Vrouwen willen vaker seks als ze gelukkig zijn met de persoon waarmee ze samen zijn», «Als ze zoveel uitvluchten heeft om niet intiem met je te zijn, moet je je misschien afvragen of het niet aan jou ligt», en «Een gelukkige vrouw wil dat haar man gelukkig is. Werk daaraan en het probleem is opgelost», klinkt het onder meer in de reacties.

