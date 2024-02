Model komt 100 keer per dag klaar: “Het gebeurde zelfs in de fitness terwijl iedereen me aankeek”

Een Braziliaanse influencer kampt met een aandoening waarbij ze de hele dag door orgasmes heeft. Dat lijkt misschien leuk, maar dat is het voor haar totaal niet. “Het voelt niet goed, het is eerder pijnlijk”, zucht ze.

Suzy Cortez doet misschien nog een belletje rinkelen, want ze werd maar liefst twee keer verkozen tot Miss Bumbum. De 33-jarige brunette lijdt aan ‘persistent genital arousal disorder’ (PGAD), een aandoening waarbij je constant genitaal opgewonden bent, zonder zin in seks. Bij haar uit zich dat in tot wel honderd orgasmes per dag.

Emotionele rollercoaster

Handig is dat niet, want het kan haar overal en op elk moment overkomen. “Het gebeurde zelfs in de fitness terwijl iedereen me aankeek. Ik ben voortdurend bang dat het me weer overkomt. Dus tegenwoordig blijf ik liever thuis. Het is uit het niets begonnen en vanaf dan was het een emotionele rollercoaster. Het kan overal gebeuren: in de auto, in het park of zelfs bij de tandarts. De orgasmes blijven maar komen, het ene na het andere. En ze houden uren aan. Ik ken de oorzaak van mijn aandoening nog steeds niet en probeer er via dokters achter te komen. Wat ik wél kan zeggen, is dat honderd keer per dag klaarkomen niet plezierig is, maar eerder verontrustend en pijnlijk”, vertelt ze in Daily Star.

Foto: Instagram