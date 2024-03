Model met één been poseert in doorschijnende lingerie: “Stijlvol en sexy!” (foto’s)

Een model uit Nieuw-Zeeland oogst heel wat lof nadat ze een fotoshoot deed waarop ze in lingerie straalt. “Zo verfrissend!”, klinkt het in de reacties.

Cherie Louise is een 31-jarige vrouw uit New Plymouth, een stad in de regio Taranaki in Nieuw-Zeeland. Toen ze zes jaar jong was, werd ze gediagnosticeerd met botkanker en moest haar linkerbeen afgezet worden. Dat hield de knappe brunette echter niet tegen om een modellencarrière te ambiëren. Onlangs poseerde ze in doorzichtige lingerie van het Britse modemerk Bluebella.

Inclusiviteit

Ze deelde het resultaat op Instagram, waar haar bijna 100.000 volgers hun bewondering uiten. “Er is gewoon iets aan jou dat zo uniek is. Je bent echt mooi en deze foto’s zijn zo stijlvol en sexy tegelijkertijd! Bedankt om dit te delen met ons!”, “Dergelijke inclusiviteit is zo verfrissend! Goed gedaan!”, en “Ik vind het geweldig dat dit modemerk elke vrouw zelfverzekerd, vrouwelijk en sexy laat voelen en eruit laat zien”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram