Model stapt zonder topje vliegtuig op: “Lieten ze jou écht zo aan boord?!” (foto’s)

Een Duits tattoomodel ging onlangs met gewaagde outfit aan boord van een vliegtuig. Haar volgers blijven met vragen zitten.

Jill Hardener deelde onlangs een opvallende foto op Instagram. Het 35-jarige OnlyFans-model was aan boord van een vliegtuig en poseerde met openstaande jeansvest voor de camera. Ze droeg daaronder echter niets. “Willen jullie naast me zitten?”, vraagt ze in het bijschrift aan haar volgers.

Bedenkingen

Enkele volgers hebben hun bedenkingen bij haar Instagrampost. “Lieten ze jou écht zo aan boord?! Vroeg niemand je om een topje aan te doen?”, en “Is dit zo’n vals vliegtuig waar influencers in poseren om te doen alsof ze aan het vliegen zijn?”, vragen sommigen zich af. Anderen reageren dan weer overenthousiast op de kiekjes. “Pure schoonheid”, “Wat een droomvrouw”, “Onvoorstelbaar mooi”, en “Godin”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Instagram