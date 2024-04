Model draagt ‘broeksriem’ als topje: “Is dat mode tegenwoordig?!” (foto)

Een opvallende outfit gaat vlot over de tong op sociale media. “Wat is dit in godsnaam?!”, klinkt het onder meer in de verbaasde reacties.

Het gaat om de ‘Breia Buckle Tube Top’⁠, een outfit van de Amerikaanse online kledingwinkel Fashion Nova die de jouwe is voor €11,95. Zo zien we op hun Instagrampagina hoe een model een rokje draagt met als bovenstukje iets wat op een ceintuur lijkt.

Verbazing

Enkele volgers vinden het een leuk concept, al heeft de meerderheid haar bedenkingen erbij. “Mevrouw, dat is een broeksriem, geen beha”, “Hoe blijft dit zo goed zitten?”, “Wat is dit in godsnaam?!”, “Vreselijke outfit”, en “Ik ben geen kenner, maar oprechte vraag: is dat mode tegenwoordig?!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram