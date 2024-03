Vrouw past outfits voor huwelijk van haar broer, maar reacties zijn genadeloos: “Te weinig verhullend!” (video)

Een Britse vrouw vroeg haar TikTok-volgers om hulp bij het kiezen van de perfecte outfit voor een huwelijk. Ze kreeg echter vooral verbaasde reacties…

De vrouw, ene Kate, wil stralen op de trouwpartij van haar broer. Ze bestelde vier outfits en paste ze voor de camera. Vervolgens deelde ze het filmpje met haar 11.000 volgers op TikTok en vroeg ze hen om voor haar een keuze te maken.

Eerlijke mening

De video werd inmiddels al meer dan 500.000 keer bekeken en hoewel er ook positieve reacties waren, antwoordden sommige volgers tevens doodeerlijk. “Sorry, maar ik vind geen één van de outfits mooi”, “Ik denk dat je nog even moet blijven zoeken en iets minder van je borsten moet laten zien”, “Sommige outfits zijn echt te weinig verhullend voor een bruiloft”, en “Ik vind dat alle aandacht naar de bruid moet gaan”, lezen we onder meer in de vele reacties.

Foto: TikTok