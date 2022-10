Erotische actrice die haar hele leven livestreamt, krijgt de meest bizarre verzoekjes (foto’s)

Recent nog liet een erotische actrice optekenen dat ze haar hele leven voor één jaar lang zou livestreamen op het wereldwijde web. We zijn ondertussen één maand ver en de vrouw in kwestie moet nu toegeven dat ze verrast is door de vele bizarre verzoekjes die ze tegenwoordig krijgt.

Atlantis Deep, een Australische pornoactrice, startte één maand geleden met een experiment waarbij ze haar leven thuis livestreamt via tientallen camera’s. Geen pikant detail zou over het hoofd kunnen worden gezien door de kijker en fans van het model reageerden dan ook opgetogen. In een interview met de Britse tabloid Daily Star liet ze zich al ontvallen dat ze het idee best spannend vond. Vandaag lijkt de dame de meest bizarre verzoekjes te krijgen.

”OnlyFans”

”Het idee ontstond toen ik me op OnlyFans registreerde. Ik dacht altijd dat mensen video’s en foto’s wilden zien in een studio-omgeving, maar niets is minder waar. Ze willen me in pyjama zien, zonder make-up, gewoon rondhangend met mijn borsten bloot. Het is eigenlijk best schattig om zien dat iedereen het “fake gebeuren” beu is op Instagram en in mainstream porno. Ze willen échte dingen zien.” En dus krijgt ze verzoekjes binnen. “Ik dacht dat het hoogtepunt voor mensen zou zijn om te zien hoe het eraan toe gaat achter de schermen van een porno-opname, maar ze vragen me vooral om de keuken schoon te maken. Het hoogste aantal kijkers kreeg ik zelfs toen ik aardappelen aan het schillen was…”, aldus Deep.

Foto: Instagram