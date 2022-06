Influencer durfde nooit een topje te dragen, tot nu: «Ik hou er eindelijk van om mijn rondingen te laten zien» (foto)

Een Australische vrouw durfde tot voor kort niet in een topje buiten te komen omdat ze zo onzeker was over haar lichaam. Nu doet ze niets liever en kan ze er ook echt van genieten. «Ik wou dat ik jouw zelfvertrouwen had», reageren haar volgers.

Ariella Nyssa is een 25-jarige influencer uit Sydney. Tot vorig jaar droeg ze nooit een topje omdat ze het zelfvertrouwen er niet voor had. Nu liggen de kaarten anders en dat bewees ze met enkele foto’s op Instagram. «Tot een jaar geleden was ik niet zelfverzekerd genoeg om een topje te dragen waarbij mijn buik zichtbaar was. Nu draag ik niets liever! Ik hou er eindelijk van om mijn mooie buik, mijn heupen en mijn rondingen te laten zien. Het is gek dat iets wat ik ooit probeerde te verbergen, ik nu beschouw als het mooiste aan mezelf», schrijft ze erbij.

Bewondering

Haar volgers prijzen haar moed. «Enorm inspirerend! Ik wou dat ik jouw zelfvertrouwen had», «Prachtig! Ik ben zo trots op jou dat je de dingen durft aan te kaarten die ons vrouwen zo onzeker maken», en «Ik paste gisteren enkele bikini’s die ik vorig jaar nog gedragen heb, maar nu een beetje te klein zijn. Dankzij jou besef ik dat ik nog steeds mooi ben», lezen we onder meer in de reacties.









Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/influencer-durfde-nooit-een-topje-te-dragen-tot-nu-ik-hou-er-eindelijk-van-om-mijn-rondingen-te-laten-zien