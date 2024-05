Trouwfoto van koppel gaat viraal door leuk detail: “Mooiste liefdesverhaal ooit!” (video)

Een wel héél originele trouwfoto is viraal gegaan. Mensen vinden het ontroerend mooi. “Ik heb er tranen van in mijn ogen”, lezen we in de reacties.

Het koppel stapte onlangs in het huwelijksbootje en liet – zoals dat hoort – een memorabele trouwfoto nemen. Op het eerste gezicht lijkt er niet veel speciaals aan de hand te zijn. De bruid buigt naar voren en doet een V-teken met haar linkerhand terwijl haar man een grote enveloppe vasthoudt. Daarna zien we echter een foto uit de oude doos. Daarop poseren ze op exact dezelfde wijze, maar dan in schooluniform. Ze verwijzen met hun trouwfoto dus naar de periode waarop ze elkaar leerden kennen.

Sprookjestafereel

Het filmpje werd gedeeld op Instagram, waar inmiddels al meer dan vijf miljoen mensen het een like gegeven hebben. “Oh mijn God, wat een prachtig koppel”, “Zo gebeurt het ook in mijn dromen! Ik hoop dat ze alle geluk van de wereld kennen”, “Dit is het mooiste liefdesverhaal ooit!”, en “Ik heb er tranen van in mijn ogen. Ze zijn zo schattig samen”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram