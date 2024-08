Koppel vraagt om gênant detail op foto weg te halen: “Wanneer je het ziet…”

Een Amerikaans koppel heeft voor heel wat hilariteit gezorgd met een foto waarop iets te veel te zien is…

Een koppel liet onlangs een foto nemen met hun hondje. Allemaal goed en wel, tot ze het resultaat zagen. Op het eerste gezicht leek er niets mis, maar al snel merkten ze op dat hun huisdier wel héél enthousiast was tijdens het poseren.

Ze deelden het kiekje op Reddit, waar ze vroegen of er iemand hen kon helpen om het “ongewenste lid” weg te fotoshoppen. “Ik ga stuk! Ik moest het in de reacties opzoeken nadat ik er enkele minuten naar gekeken had”, “Wanneer je het ziet…”, “Hier moest ik echt heel hard om lachen”, “Mocht je het niet gezegd hebben, dan had ik het niet gezien”, klinkt het in de reacties.

Foto: Reddit