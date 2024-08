Outfit van vrouw komt los in restaurant: “Waarom zou je zoiets aandoen?!” (video)

Een Britse vrouw beleefde onlangs een oepsmomentje tijdens een restaurantbezoek. Haar outfit kwam immers los…

Ula Josephine was onlangs op reis in Griekenland. Toen ze langs een traditioneel Grieks restaurant wandelde, merkte ze dat haar broek afzakte voor het oog van alle aanwezigen. Ze deelde het blundermomentje op TikTok. “Wanneer je een artistieke video in Griekenland probeert te maken, maar je een kledingblunder ondergaat”, zucht ze erbij.

Bedenkingen

Het filmpje werd al meer dan 800.000 keer bekeken en lokte heel wat reacties uit. De meesten hebben hun bedenkingen bij de keuze van haar outfit. “Waarom ga je naar een restaurant in je ondergoed?”, “Je kan alles erdoor zien… Waarom zou je die ‘broek’ er nog over dragen?”, “Waarom zou je zoiets aandoen?!”, “Amper positieve reacties. Meid, je bent mooi, negeer de haters”, en “Oh nee!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok