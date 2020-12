Een Amerikaans koppel wordt beschuldigd van dierenmishandeling nadat ze hun hond dagenlang vastgebonden achterlieten in de tuin van hun voormalig huis. De hond was gewond, maar stelt het intussen goed.

Curtis Swan (27) en zijn vriendin Aaleyah Clay (29) verhuisden een maand geleden van Roselle in New Jersey naar Sandy Springs in Georgia. Ze lieten hun husky achter in de tuin, maar zeiden tegen de buren dat ze hem meteen zouden komen ophalen.

Wonde in nek

Vijf dagen later zat de hond, genaamd Jon Snow, nog steeds alleen in de tuin. Hij was vastgebonden aan het tuinhek en had een grote wonde aan zijn nek. De dierenbescherming verzorgde hem en bracht hem over naar een dierenasiel in New Jersey. Het gaat intussen beter met hem en er wordt gezocht naar een nieuwe baasje. Hij kreeg tevens een nieuwe naam: Carter.

Gevangenisstraf

Swan en Clay worden beschuldigd van het veroorzaken van een ernstig lichamelijk letsel bij een huisdier en van het achterlaten van een huisdier. Ze riskeren een gevangenisstraf van vijf jaar.

Op de Facebookpagina van het dierenasiel wordt met afschuw gereageerd op het incident. “Schandalig gewoonweg, wat een walgelijke mensen. Bedankt om hem te helpen”, “Zo blij dat hij nu opgevangen wordt door mensen die wél goed voor hem zorgen” en “Hopelijk worden de vorige eigenaars gestraft. Bedankt aan degene die de dierenbescherming belde”, lezen we onder meer.

