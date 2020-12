Een Amerikaanse verpleegster is tijdens een televisie-interview flauwgevallen. Een kwartiertje voordien werd ze gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gebeurt wel vaker dat mensen flauwvallen nadat ze ingeënt worden tegen iets.

Tiffany Dover werkt als verpleegster in het CHI Memorial Hospital in Chattanooga (Tennessee). Onlangs kreeg ze als een van de eersten het Pfizer/BioNTech-vaccin. Een kwartier later werd ze erover geïnterviewd door ABC, maar na enkele zinnen liep het mis. “Mijn collega’s kijken ernaar uit om gevaccineerd te worden. We maken deel uit van de Covid-eenheid, dus mijn team zal als eerste de kans krijgen om ingeënt te worden. Ik weet dat het heel… Het spijt me, ik voel me erg duizelig”, en dan gaat plots het licht uit en valt ze op de grond.

Aandoening

De vrouw werd opgevangen door haar collega’s en niet veel later was alles weer in orde met haar. Nadien sprak ze opnieuw voor de camera. “Het overviel me plots. Ik voelde het aankomen. Ik voelde me een beetje verward, maar het gaat weer. De pijn in mijn arm is tevens verdwenen”, vertelt ze.

Dover legt uit dat ze een aandoening heeft waarbij ze wel vaker flauwvalt als ze pijn voelt. “Het is niet de eerste keer dat zoiets mij overkomt”, klinkt het.

Veilig vaccin

Dokters van het bewuste ziekenhuis benadrukken dat het incident geen reactie was op de ingrediënten van het vaccin. “Het gaat om een reactie die vaak voorkomt bij eender welk vaccin of eender welke injectie. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat het door het vaccin zou komen”, aldus Jesse Tucker.

