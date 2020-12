TikTok is dezer dagen een schatkist voor iedereen die op het internet op zoek is naar wat raars. Of het nu gaat om lifehacks, danspasjes of dingen die je vooral NIET moet doen: je vindt het er allemaal. Op dit moment is het een filmpje van de TikTokster courtney.r1 dat viraal gaat.

Courtney post normaal gezien gewoon korte video’s waarin ze een beetje danst en (slecht) playbackt. Niets om van op te kijken op TikTok, dus het klinkt misschien een beetje vreemd dat één van haar video’s intussen miljoenen keken bekeken werd. Maar er is wel degelijk een verklaring voor. Mensen geraken het er maar niet over eens of haar jas echt is of of het gaat om een zeer goed geslaagde filter.

Beslis vooral zelf en scroll naar beneden om het antwoord te achterhalen!

En het antwoord is…

Echt of niet?

De jas is wel degelijk echt! Het gaat om een exemplaar van Lexi Fashion dat je voor 33 euro op de kop kan tikken. Overdag ziet de jas er gewoon grijs uit, maar wanneer het donker wordt heeft de stof reflecterende eigenschappen. En dat zorgt er dus in Courtney’s filmpje voor dat je de indruk krijgt dat het om een tekening gaat.

