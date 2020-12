Terwijl we in deze periode ‘Stille Nacht’ zingen, gaat het er bij dit Britse koppel eventjes anders aan toe. Een man en vrouw uit Manchester kregen een regen aan klachten over zich heen tijdens de eerste lockdown in de lente van dit jaar. Reden? Ze hadden véél te luide seks en stoorden de hele buurt.

De 26-jarige Alicia Loveday en 24-jarige Adam Howard zien elkaar doodgraag en hebben een naar eigen zeggen geweldig seksleven, alleen hebben ze moeite om de passie in stilte te beleven. Gevolg: kwade buren, wakkere baby’s en de veiligheidsdiensten op hun dak.

”Twee keer per dag”

”Ik begon het beschamend te vinden”, zo vertelt Loveday. “Ik zou het ook zo erg vinden moesten mijn ouders me zo horen, daarom bijt ik tegenwoordig in mijn kussen tijdens het vrijen. Ze legt de oorzaak bij het werk van Adam: “Hij is vaak weg voor zijn job, soms dagen aan een stuk. Dat gekoppeld met een lange afstandsrelatie zorgt ervoor dat we – eens we bij elkaar zijn – niet van mekaar af kunnen blijven. In het weekend, wanneer Adam thuis is, hebben we minstens twee keer seks per dag”, zo geeft ze toe.

Foto: Instagram Alicia Loveday