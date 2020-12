Het wereldwijde web is even niet goed van het verhaal van de 23-jarige Jen Stevens. De vrouw weigert naar eigen zeggen het hele jaar door om seks te hebben met haar man Rob Walker, behalve op 25 december. Want “dat is zijn kerstgeschenk”, zo zegt ze.

De reacties zijn dan ook uiteenlopend op het internet. Sommige vinden het ‘wild’ dat ze slechts één keer per jaar met elkaar vrijen, anderen zien er de voordelen niet in. Ondanks dat de frequentie laag ligt, had het koppel geen moeite om zwanger te raken. Dochter Arabella kwam drie maanden geleden op de wereld, niet toevallig negen maanden na 25 december 2019.

”Maakt ons sterker”

Jen vertelt in een interview aan The Sun dat ze maar al te goed beseft dat het gek klinkt, maar dat het hen als koppel sterker maakt. “We kussen en knuffelen elkaar de rest van het jaar. Het feit dat ons dochtertje verwekt werd tijdens Kerstmis van vorig jaar is voor ons voldoende bewijs dat het de beslissing ooit was”, zo gaf ze aan. “De seks was toen geweldig. We hebben het vijf keer gedaan.”

Foto: Twitter Rob Walker/Jen Stevens