Een Amerikaans model heeft bewust een onbewerkte foto van haar lichaam gedeeld om haar volgers duidelijk te maken dat het oké is om niet perfect te zijn. “Mijn cellulitis maakt me soms onzeker, maar dan kom ik telkens tot het besef dat het normaal is en je het beter kan omarmen”, klinkt het.

Isabella Buscemi stopte vier jaar geleden als serveerster omdat ze een carrière als influencer ambieerde. Intussen heeft het 23-jarige model uit Miami maar liefst 2,5 miljoen volgers en verdient ze 82.000 euro per maand.

“Niemand is perfect”

Toch heeft ook zij, net als zoveel mensen, onzekerheden over haar lichaam, vooral over haar cellulitis. Ze weigert echter om haar ‘onvolmaaktheden’ altijd te verstoppen en daarom deelde ze een bikinifoto waarop haar cellulitis te zien is. “Normaal gezien werk ik mijn cellulitis weg, maar deze keer wil ik mijn realistische zelve laten zien. We hebben allemaal onze onzekerheden, en bij mij is dat mijn cellulitis. Soms voel ik me niet op mijn gemak als ik een bikini draag. Meestal is dat wanneer ik niet goed op mijn eten let of weinig naar de fitness ga. Maar dan kom ik telkens tot het besef dat het normaal en helemaal oké is! Niemand is perfect. Foto’s worden voortdurend bewerkt, dus laat je niet ontmoedigen. Jullie zijn allemaal mooi en perfect op jullie eigen manier”, schrijft ze erbij.

Natuurlijke schoonheid

Haar foto werd 120.000 keer geliket en heel wat mensen prezen haar voor haar oprechtheid. “We houden van je, ook mét je onvolmaaktheden”, “Je bent een natuurlijke schoonheid” en “Welke onvolmaaktheden?”, klinkt het onder meer in de reacties.

De verloofde van Isabella is tevens fan van haar naturelle look. “Mijn partner houdt van mijn achterwerk en houdt me tegen als ik weer zeg dat ik cellulitis heb. Er gaat geen dag voorbij waarop hij zegt hoe mooi hij mij vindt”, besluit ze.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door (@missbuscemi)

Het bericht Model krijgt massa’s respect omdat ze cellulitis toont in onbewerkte bikinifoto verscheen eerst op Metro.