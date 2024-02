Vrouw in datingprogramma choqueert met uitspraak over vreemdgaan: “Vrijbrief voor haar toekomstige partner” (video)

Opvallend moment in het Nederlandse datingprogramma ‘Lang Leve de Liefde’. Een vrouw gaf daar aan dat overspel eventueel vergeven kan worden als er tenminste over gepraat wordt. De uitspraak zorgt voor behoorlijk wat verbaasde reacties.

In het datingprogramma ‘Lang Leve de Liefde’ leren mensen elkaar kennen door 24 uur samen door te brengen. Zo maakten onlangs Isa en Daan kennis met elkaar. Tijdens de vragenronde maakte Isa duidelijk dat communicatie voor haar erg belangrijk is en dat het heel wat problemen kan oplossen.

In dronken toestand

Door goede communicatie zou ze zelfs overspel door de vingers kunnen zien. “Ik kan heel direct zijn en ik vind het ook wel belangrijk dat mijn partner dat aankan. Dat hij kan communiceren en niet dichtklapt. Ik vind communicatie echt heel belangrijk. Dan kan er echt heel veel gebeuren, zelfs in het geval dat mijn partner zou vreemdgaan. Als je daar goed over kan praten, kan dat nog oké zijn. Dat is een grote uitspraak die ik nu doe, hé. Als dat een keer dronken in de kroeg gebeurt en je bent er eerlijk over en ik moet het niet via via horen…”, legt ze uit. “Dan kan er over gepraat worden”, vult Daan aan.

Verontwaardiging

Het fragment zorgt in de reacties voor heel wat fronsende wenkbrauwen. De meerderheid kan zich niet vinden in haar stelling. “Mee eens, maar niet over vreemdgaan. Dan had je ervoor tijd om duidelijk met mij te zijn dat je niet meer met me wilde doorgaan. Maar direct en eerlijk zijn is een must”, “Als mijn partner zou vreemdgaan, dan zet ik hem bij haar thuis af en duw ik hem nog aan ook als het moet. Maar vergeven: NEVER!”, “Dat is bijna een vrijbrief voor haar toekomstige partner”, en “Dronken is geen excuus om vreemd te gaan”, wordt er onder meer gereageerd. “Als er liefde is, is er ook vergeving”, lezen we tevens in de reacties.

